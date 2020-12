Recovery: Casellati, 'non possiamo permetterci di sbagliare, Parlamento sia centrale'

Roma, 18 dic (Adnkronos) – Per il Recovery fund "l’Italia deve presentare un piano strategico credibile con riforme strutturali. Non possiamo permetterci di sbagliare. Come per il Piano Marshall, l’opportunità del Recovery Fund capita una volta sola nella storia. Disperdere le risorse disponibili in mille rivoli improduttivi sarebbe un errore imperdonabile, che finirebbe per ricadere sulle spalle dei nostri figli e nipoti".

Lo ha detto Elisabetta Casellati alla stampa parlamentare.

"E su questo fondamentale aspetto il Parlamento deve riguadagnare la sua centralità, garantire trasparenza e reale partecipazione ai cittadini rispetto al processo decisionale -ha sottolineato la presidente del Senato-. È un compito che dobbiamo perseguire con determinazione, perché il Parlamento deve tornare ad essere centro reale per la definizione delle scelte programmatiche e legislative".

"Il momento è grave e, certo, occorre agire velocemente. Ma la storia e moltissimi esempi, come la legge di bilancio o le missioni internazionali, ci insegnano che la centralità delle Camere non è incompatibile con la rapidità decisionale. Basta la volontà politica", ha aggiunto la presidente del Senato.