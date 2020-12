Recovery: Conte, 'discussioni in maggioranza orientate a disponibilità, c'è volontà'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Le discussioni nella maggioranza sono comunque tutte orientate verso la disponibilità, la volontà di potere rendere il Piano nazionale quanto più efficace possibile, non solo nell'interesse dell'Italia ma anche dell'intera Europa". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.