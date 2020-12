Recovery: Conte, 'piano non sarà cattedrale scritta su carta, efficace e rapido'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – "Il piano nazionale offrirà tutte le garanzie per essere non una cattedrale sulla carta ma bensì un piano efficace e che realizzi davvero gli obiettivi nel rispetto dei tempi. Ecco perché ci saranno canali preferenziali e una struttura che ne garantisca davvero l'attuazione con tutte le amministrazioni che sono coinvolte".

Così il premier Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento all'evento 'Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia'.

Sul Next Generation Eu "rimangono i compiti da fare per ogni stato membro: non possiamo tradire le aspettative che l'Italia è stata capofila nel sollecitare", deve dunque "porsi in condizione di raccogliere la sfida con la massima responsabilità. Per questo, stiamo lavorando intensamente" e "l'Italia è pronta ad assumere le sfide che le competono nel prossimo anno".