Governo: fonti Iv, 'irritazione per 'veline' su rimpasto, posti non ci interessano'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Irritazione e imbarazzo" da parte di Italia Viva "per la 'veline' che vediamo ancora oggi sul rimpasto". Fonti Iv ribadiscono all'Adnkronos: "A noi i posti non interessano. Un ministro, un paio di sottosegretari? Chi manda in giro queste 'veline', non ha capito niente".