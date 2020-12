Roma: Casu, 'malgoverno Raggi sotto occhi del mondo, per Pd non cambia nulla'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Come democratici salutiamo da garantisti (noi siamo sempre garantisti) l'assoluzione nel processo che riguarda Virginia Raggi. Ma ora nessuno provi a strumentalizzare questa sentenza per cercare di nascondere il totale fallimento politico di questa amministrazione". Lo scrive Andrea Casu, segretario del Pd romano, su Fb.

"Per noi non cambia nulla: il malgoverno della Sindaca è sotto gli occhi del mondo e a pagarne il prezzo ogni giorno sono tutti i romani. Noi continuiamo a lavorare per la riscossa politica e civica della Capitale nel 2021".