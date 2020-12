Roma: Renzi, 'bella notizia su Raggi, città si cambia con voti e non con sentenze'**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "L’assoluzione di Virginia Raggi è una bellissima notizia: sono contento per lei e per la sua famiglia. Non siamo e non saremo mai giustizialisti: gli avversari si sconfiggono con la politica, non con la magistratura. Roma deve cambiare sulla base del voto dei cittadini, non delle sentenze dei giudici".

Lo scrive su twitter Matteo Renzi.