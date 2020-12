Governo: Bonafede, 'allucinante ventilare crisi in questo momento'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “L’ho già detto e lo ribadisco: in un momento in cui gli italiani stanno per affrontare le festività con sacrifici e rinunce, è allucinante ventilare una crisi di governo. Non entro nel merito delle singole istanze delle forze politiche, che vanno discusse in maggioranza e rispettate.

Ma è davvero incomprensibile l’utilità di un ‘bombardamento’ quotidiano. Chi ha in mente altre soluzioni, che avrebbero pesanti ripercussioni in primo luogo economiche, se ne assuma la responsabilità. Anzi, l’irresponsabilità”. Lo afferma il capodelegazione M5S, Alfonso Bonafede.