Manovra: Magi, 'raddoppio fondi cannabis terapeutica passo di civiltà'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Con l’approvazione del mio emendamento alla Legge di Bilancio verranno raddoppiati i fondi per la produzione e l’importazione di #Cannabisterapeutica. È un piccolo grande segnale nell’attesa di una migliore e più adeguata regolamentazione del settore". Lo scrive su Facebook Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa.

"Ci sono migliaia di malati cronici, oncologici e terminali che pur avendone diritto ancora non riescono ad avere garantita una continuità terapeutica, soprattutto ora che la pandemia crea ulteriori difficoltà. In Italia nonostante la Costituzione e la legge dovrebbe garantire il diritto alle cure c'è un problema di scarsa produzione che non riesce a soddisfarne le esigenze e di scarsa importazione che non sopperisce alle scarsa produzione nazionale".

"Questo è un primo segnale importante, il mondo sta andando avanti sulla legalizzazione della Cannabis e anche per l’Italia è arrivato il momento di aprire una nuova stagione. Ringrazio i colleghi deputati che hanno votato il mio emendamento, la #libertaterapeutica non deve avere colore politico, è una questione di civiltà".