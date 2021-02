Coronavirus: aspiranti eroi in camice bianco? Ad oggi +10% iscrizioni a corsi per test e prove (2)

(Adnkronos) – I dati Alpha test sono più o meno in linea con quelli di Unicamillus, università privata riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel novembre 2017 con sede a Roma e promossa dalla Fondazione Progetto Salute, che ha predisposto le prove di ammissione per Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie tra il 20 e il 21 febbraio, con bando in chiusura domenica prossima.

"Nell'anno accademico 2020-2021 presso il nostro Ateneo sono stati effettuati 863 test – riferisce – Quest'anno, anche se il dato è ancora parziale, si sono iscritti in 984. Abbiamo dunque al momento registrato un +14%". Per le altre università, a parte Humanitas a Milano che ospiterà i test di medicina in lingua inglese il 12 e 13 febbraio, è ancora presto parlarne poiché le prove si svolgeranno tra marzo ed ottobre 2021.

I numeri al momento a disposizione sembrerebbero dunque confermare le oscillazioni del quadro generale degli ultimi anni: secondo il Ministero dell'Università e della ricerca (Mur) i partecipanti ai test di medicina lo scorso luglio 2020 erano 66.638, circa 2mila in meno rispetto all'anno precedente, per 13.072 posti disponibili.

Di contro sono cresciuti invece gli iscritti alla prova di medicina in inglese Imat, che ammontano a 11.417 (ma paganti 9.334), circa mille in più rispetto al 2019 (10.450 iscritti di cui 8.914 paganti e quindi iscritti al test). Al di là delle intenzioni, guardando alle prove corrette vince comunque la partita il 2019, con 60777 test effettuati e corretti; seguito dal 2018 con 59743 prove; e dal 2020 da 58343 test eseguiti e corretti.

Infine anche un accenno a quello che nel 2021-2022 potrebbe essere l'identikit dell'aspirante eroe in camice bianco lo anticipa Alpha test: "si tratta nel 60% dei casi di ragazze ed al 40% di ragazzi; provengono nel 65% dei casi dal liceo scientifico, nel 20% dal liceo classico, nel 15% da altri licei ed istituti tecnici".

(di Roberta Lanzara)