Governo: Renzi, 'i ministri li sceglie Draghi io ho solo un nome che non entra, il mio'

Roma, 12 feb (Adnkronos) – "I nomi dei ministri li sceglie Draghi. Io ho un nome sicuro che non entra, che è Renzi. Il presidente del Consiglio non ha bisogno del mio supporto se non di quello di senatore in prima linea, non vedo l'ora di votare la fiducia".

Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.