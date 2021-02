Tv: Coletta (Rai1), ' 'A grande richiesta' è operazione servizio pubblico per il pubblico' (5)

(Adnkronos) – “Sono elettrizzato di rincontrare ancora una volta Veronica, con la quale abbiamo avuto molti successi, domani, fra canzoni bellissime quanto la scenografia… La vigilia di San Valentino affianco a Veronica, non posso chiedere altro”. Commenta così, Paolo Conticini, la propria conduzione assieme alla Pivetti.

“Certo che mi piace di più stare davanti il pubblico, sentire il suo calore e il suo abbraccio, è difficile lavorare senza il suo riscontro. Ma per il momento accontentiamoci di andare in scena così. La mia canzone preferita è ‘Mi manchi’ di Fausto Leali, con cui mi sono fatto numerosi pianti per una storia finita”.

“Domani – ha aggiunto – ci saranno dei riferimenti a Camilla e a Gaetano, io e Veronica abbiamo una grande complicità.

Sicuramente una strizzata d’occhio alla prof e al commissario ci sarà di ‘Provaci ancora prof’ ci sarà. Non è la prima volta che faccio una conduzione, ma un futuro da conduttore mi intriga, bisognerà vedere se ne sarò capace. Galeotto ‘Ballando’ ha detto ancora – dove ho fatto un bel percorso e ho potuto dare un bel messaggio di come sono. E’ un grande responsabilità uno show come questo in prima serata su Rai1”.