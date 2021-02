Calcio: Serie A, Crotone-Sassuolo 1-2**

Crotone, 14 feb. (Adnkronos) – Il Sassuolo si impone in trasferta 2-1 sul Crotone nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi torna a vincere e con questo successo sale a 34 punti, mentre la formazione di Stroppa resta ultima con 12 punti e con il tecnico sempre più a rischio esonero.

Ospiti in vantaggio con Berardi al 14' del primo tempo, che al limite punta Reca, si accentra, tira teso e basso e la palla passa sotto le gambe di Luperto e si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Il pareggio dei calabresi arriva al 26' con Ounas che dopo due cambi di direzione mette a sedere Peluso, e con il tiro in diagonale segna la rete dell'1-1. Al 43' annullato dopo controllo al Var un gol di Di Carmine per un fallo di Djidji sul portiere Consigli.

Sassuolo in vantaggio ad inizio ripresa, al 49' Caputo realizza il rigore fischiato dall'arbitro Pezzuto per un fallo di Golemic su Locatelli contendendo un pallone in area. Il Crotone pressa e attacca e sfiora il pari ancora con Ounas ma rischia ancora all'84' quando l'arbitro annulla un gol di Muldur per un fallo in attacco su Riviere.