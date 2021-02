Coronavirus: Bernini, 'chiediamo variante Draghi, non solo chiusure'

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Rivendichiamo la ‘variante Draghi’. Abbiamo chiesto al premier discontinuità e ci aspettiamo che le decisioni siano condivise, che non si debba leggere sui giornali ipotesi di nuovi lockdown o di chiusure tra l’altro fatte da consulenti del governo precedente.

Gli imprenditori hanno bisogno di programmare, non possono sapere il giorno prima cosa accadrà di loro il giorno dopo". Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di FI, a Stasera Italia.

"Il ministro Speranza deve cambiare rotta perché quello che ha fatto finora non ha funzionato, e fermare oggi gli impianti sciistici alla vigilia dell’apertura è stato un errore -ha aggiunto-. La montagna non è solo svago, è economia, è Pil. Decidere di chiudere tutto senza rilevanze scientifiche non ci convince affatto.

Draghi sa di avere in noi alleati leali e collaborativi, ma ciò non vuol dire che ci priveremo del diritto di critica quando si fanno cose che giudichiamo migliorabili”.