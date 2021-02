Coronavirus: Salvini, 'a Speranza chiedo pianificazione non apri e chiudi'**

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Chiedo solo a chi deve deciderà, quindi a Speranza, di pianificare, non puoi dire sì il 3 febbraio e dire no il 14 febbraio per il 15. Organizzazione, pianificazione, questo chiediamo. Non si può fare apri-chiudi, gli imprenditori non sono burattini".

Lo ha detto Matteo Salvini a 'Mezz'ora in più' a proposito delle riaperture degli impianti di sci e dell'allarme sulle varianti del Covid.