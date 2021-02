Pd: D'Elia, 'ora vice segretario e uno dei capigruppo donna'

Roma, 14 feb (Adnkronos) – "Non so che cosa deciderà di fare Orlando, però credo che noi dobbiamo chiedere che ci sia una vicesegretaria donna, così come porre il tema dei capigruppo alla Camera e al Senato che sono entrambi uomini, questo problema delle figure apicali negli organismi dirigenti il partito se lo deve porre".

Lo ha detto la portavoce della Conferenza delle donne Pd Cecilia D'Elia a Radio Popolare.