Calcio: Scaroni, 'ko Spezia sorpresa ma non ha abbattuto il Milan'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Noi al Milan non esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi, guardiamo partita dopo partita, ora andiamo a Belgrado e poi il derby. Sono sicuro che il clima a Milanello è ottimo e non temo per niente un abbattimento generale della nostra squadra".

Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento', sul momento dei rossoneri dopo il ko con lo Spezia. "Il campionato non è mai stato così bello negli ultimi anni, ci stiamo divertendo a vedere una classifica stretta e serrata, Milan, Inter e Juve sono meglio piazzate ma non escludo sorprese".

Il Milan ha affrontato al meglio le emergenze ma con i tanti rientri sembra aver fatto un passo indietro.

"La partita con lo Spezia è stata una sorpresa un po' per tutti. Immagino che quando si rientra dopo settimane fuori, il rientro sia un po' complicato, ma gli allenamenti vanno bene e sono molto fiducioso", ha proseguito Scaroni che tra Europa League e derby si gioca la stagione. "Ci giochiamo una fetta importante della stagione, ci teniamo molto alla Coppa Uefa e al derby non ne parliamo, è un momento fondamentale, questa settimana ci dirà molto sul futuro".

Ibra? E' un fenomenale atleta e professionista. Ogni cosa che fa ha una sua logica, non mi aspetto cose fuori posto e continuerà a dare suo contributo al Milan", ha aggiunto Scaroni.