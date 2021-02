Sci: Thoeni, 'ormai siamo rassegnati, speriamo nell'estate'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "Rassegnazione. Che io sappia nessuno aveva fatto preparativi per ripartire": questa è l'aria che si respira tra gli operatori dell'Alta Val Venosta secondo Gustav Thoeni, sentito dall'Adnkronos sullo stop alo sci alpino. "Su questo nuovo stop c'è poco da dire o pensare, mi dispiace molto ma ormai qui da noi la stagione l'abbiamo data per andata.

Ormai ci siamo rassegnati, dall'estero la gente non arriva e neanche sappiamo se gli italiani potranno viaggiare, aprire per un turismo locale non avrebbe senso: riaprire non ci conveniva, e neanche poco più in là, non si sa quanto può durare ancora e se prolungheranno nuovamente lo stop. Speriamo -conclude- di ripartire per l'estate, almeno sarebbe una piccola soddisfazione".