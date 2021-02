Covid: in Lombardia 38 morti nelle ultime 24 ore

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Sono 38 le persone decedute in Lombardia nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, portando così a 27.854 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I nuovi positivi sono invece 1.696 (di cui 79 'debolmente positivi') mentre il rapporto tamponi/positivi si attesta al 5,6%.

I tamponi effettuati sono 29.846 (di cui 20.517 molecolari e 9.329 antigenici) per un totale di 6.155.169.

I pazienti guariti/dimessi sono 489.192 (+1.615), di cui 3.159 dimessi e 486.033 guariti. Aumentano quelli ricoverati in terapia intensiva: sono 373 (+7) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.693 (+121).