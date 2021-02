Governo: Fraccaro, 'ho detto no a incarichi, intoccabili le riforme M5s'

Roma, 16 feb (Adnkronos) – "Tornerò a fare il deputato e a rappresentare il M5S in Parlamento. Ho rifiutato la prospettiva di incarichi di governo perché voglio tornare a fare politica senza vincoli dovuti a ruoli". Lo dice Riccardo Fraccaro al Corriere della Sera.

"A questo governo chiediamo di portare avanti il tema della sostenibilità, l’equità sociale, la difesa della legalità e dei beni comuni. Considero poi intoccabili tutte le riforme del M5S, che rappresentano conquiste di civiltà. Se si vuole parlare di miglioramenti, questi devono essere reali, non tagli mascherati", spiega.

"Il Paese non può subire marce indietro rispetto alle conquiste fatte in questi anni, siamo al governo per compiere passi in avanti.

È chiaro che se invece dovessero venir meno alcune riforme, come la prescrizione o anche il superbonus 110%, non potremo certo continuare a sostenerlo", sottolinea Fraccaro.