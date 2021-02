Governo: timori per tenuta M5S, nasce intergruppo ma malumori tra dem** (2)

(Adnkronos) – A stretto giro interviene anche Roberto Speranza: "La nascita dell’intergruppo parlamentare Leu Pd M5s è un’ottima notizia e indica la strada giusta per coltivare un’idea di Paese che metta al centro la difesa dei beni pubblici fondamentali". Quindi Nicola Zingaretti che in tv a Cartabianca definisce l'iniziativa "molto importante" perchè "dentro questa maggioranza cosi' ampia, offre al presidente Draghi un'area omogenea per aiutarlo a raggiungere i propri obiettivi su un asse politico, quello dell'europeismo, che altrimenti sarebbe stato più debole".

Tuttavia proprio dentro il Pd, la mossa a sorpresa di oggi provoca qualche malumore. In particolare in Base Riformista, area a cui fa capo anche il capogruppo Marcucci che, dicono i suoi, condivide le puntualizzazioni dei colleghi. Il coordinatore di Base Riformista, Alessandro Alfieri, pur condividendo la scelta dell'intergruppo auspica sia un'iniziativa 'limitata' alla realtà parlamentare: "Si tratta di un aiuto che vogliamo dare al governo Draghi e di uno strumento utile per l’azione in Senato, ma eviterei di caricarlo di eccessivi significati politici, che solo i partiti, a seguito di un dibattito ampio e partecipato al loro interno, potranno dare”.

Intervengono anche i senatori dem Vincenzo D'Arienzo, Tommaso Nannicini e Francesco Verducci: la nascita dell'intergruppo "non e' un tema che si possa sciogliere senza una discussione ampia e approfondita all'interno dei gruppi parlamentari e di tutto il Pd. Ora non servono fughe in avanti ne' forzature". E di fronte ai malumori di parte dei parlamentari dem, Roberto Giachetti di Italia Viva commenta via social: "Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e Leu da parte del Pd.

Dopo che hai indicato Conte nuovo leader dei riformisti e dopo aver detto o Conte o morte è una logica conseguenza. A chi resta nel Pd i miei auguri più sinceri".