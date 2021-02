Governo: Zingaretti, 'da Renzi no congiura ma obiettivo destrutturare modello Conte 2'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "Con Renzi negli ultimi mesi ho parlato moltissimo, ci siamo confrontati su come rilanciare il Conte 2. Poi lui ha fatto una scelta, che è stata quella di abbattere quel modello politico, riprendersi la sua libertà. Non per una congiura, ma per un obiettivo politico e strategico di destrutturare quel modello politico.

E questo fa parte della battaglia politica". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti , a Cartabianca su Rai3.

"Il giorno dopo il giuramento del Conte 2, Renzi ha prodotto una scissione nel Pd e ha esplicitato il motivo in una intervista: voglio distruggere il Pd e fare come in Francia dove Macron ha portato il Partito socialista al 5%….".

Mai più con Renzi? "Io penso che una delle mie caratteristiche sia quella di mettere primo posto l'Italia.

Certo andare a mangiare la pizza con uno che dice che la vuole uccidere… ma la mia sfida è quella di parlare in positivo delle sfide dell'Italia e credo sia una sconfitta quella di un leader che dice che il suo obiettivo è distruggere un'altra forza politica. Per questo Italia Viva sta al 2 per cento".