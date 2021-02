Musei: il Maxxi 'riparte' con 'Una storia per il futuro', nel 2021 focus e progetti speciali (2)

(Adnkronos) – "Il Maxxi – spiega Giovanna Melandri è stato chiuso ma non si è mai spento: con il palinsesto online abbiamo portato il museo nelle case delle persone, mentre continuavano i preparativi per le nuove mostre. Ora i visitatori stanno tornando al museo, in sicurezza e con il desiderio di ripartire dalla bellezza per rigenerare la mente e lo spirito, perché la cultura è una medicina dell’anima.

In questo momento in cui non si può ancora viaggiare, al MAXXI è possibile incontrare il mondo, allargare gli orizzonti, superare confini e barriere con le visioni degli artisti".

"Ci auguriamo – continua – di poter aprire al più presto anche il sabato e la domenica, per consentire le visite a chi durante la settimana lavora e per contribuire a creare una socialità responsabile e regolata, alternativa all’assembramento nelle strade. Ringrazio i nostri soci fondatori MiBACTe Regiobne Lazio, tutti gli sponsor che, anche in questo momento difficile per la cultura, hanno fiducia nel Maxxi: Enel in primis, nostro socio e partner storico che ci accompagna in tutte le iniziative importanti e che con il progetto di efficientamento energetico ci ha aiutato a diventare un museo più sostenibile.

E poi Banca d’Italia per lo straordinario progetto Casaballa, Swatch Art Peace Hotel che ci affianca da quest’anno, Bvlgari e Alcantara, solo per citarne alcuni”.