Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Una decisione difficile e tormentata", contro un governo "in cui saremo condannati all'irrilevanza". Lo ha detto Luisa Angrisani dei 5 Stelle nel suo intervento al Senato in dissenso dal gruppo. "Non mi sono mai piaciute le decisioni estreme.

Mi rivolgo ai miei amici di viaggio perchè facciano una attenta riflessione". Angrisani annuncia il voto in dissenso ma aggiunge: "Sono pronta a cambiare idea se temi e iniziative vantaggiose per la comunità".