Giochi: domani lavoratori Gioco legale in piazza a Milano e Roma

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – È tutto pronto per la prima manifestazione dei lavoratori delle imprese del Gioco Legale che si svolgerà domani dalle 15 alle 19 in Piazza Duomo a Milano e in contemporanea in Piazza del Popolo a Roma. La manifestazione ha l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sullo stato di difficoltà in cui versano oltre 150mila lavoratori, per un totale di 400mila persone circa considerando anche i rispettivi nuclei familiari, colpiti dalla prolungata sospensione delle attività del settore dei giochi pubblici e dall'incertezza sulla data di ripresa.

"Con oltre 7 mesi di chiusura, per un totale di 220 giorni, l’Italia continua a detenere il record europeo di chiusura del settore provocando non solo un danno erariale che sfiora i 5 miliardi di euro nel solo 2020, ma anche il ritorno della piaga del gioco illegale", si spiega dall'Associazione temporanea di imprese Gioco Lecito. "I lavoratori infatti rivendicano la dignità di un comparto che rappresenta il presidio più efficace contro il gioco illegale a tutela dello Stato e dei cittadini".

I dati relativi alla partecipazione di aziende e lavoratori del settore attualmente pervenuti alla segreteria organizzativa di Ati Gioco Lecito "sono al di sopra di ogni aspettativa considerata anche l’emergenza sanitaria in corso: a fronte di oltre 5 mila attività chiuse in tutto il Nord Italia, sono previste oltre mille persone in piazza provenienti anche da altre regioni con pullman organizzati a carico delle imprese", si spiega.