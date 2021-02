Giustizia: vittime violenza, risarcimenti per 150mila euro, c'è anche figlia Melania Rea (2)

(Adnkronos) – Il commissario, nell’ambito delle proprie competenze in materia di sostegno e aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, ha assegnato i benefici stabiliti per regolamento, pari a 300 euro mensili, a decorrere dall'1 gennaio 2019, per ciascun minore affidato e fino al compimento della maggiore età dello stesso, alla tutrice della figlia di 11 anni di Carmela Rea, uccisa a coltellate dal marito nel 2014; alla tutrice del figlio di 12 anni e della figlia divenuta maggiorenne nell’ottobre 2020 di Maria Archetta Mennella, uccisa nel sonno con cinque coltellate dal suo ex marito a Musile di Piave (Venezia) nel 2017; al tutore del figlio di 15 anni di Rosa Iatesta, uccisa a bastonate dal marito nel 2014 in provincia di Pesaro Urbino; alla tutrice della figlia di 14 anni di Siciliano Rosanna, uccisa nel 2012 a Palermo dal marito, morto suicida.