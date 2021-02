Governo: Di Micco (M5S) annuncia voto contrario a fiducia, 'esecutivo ribalta esito voto'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Il governo Draghi "ribalta l'esito delle elezioni e opera una sostanziale restaurazione". Lo ha detto Fabio Di Micco dei 5 Stelle in dissenso dal gruppo nell'aula del Senato. "Di fronte alla prospettiva di una maggioranza talmente eterogenea, con forze politiche che per noi rappresentano valori che hanno sempre combattuto, per tutti questi motivi e mille altri" annuncia il voto contrario alla fiducia.