Governo: Lezzi, 'Crimi da oggi non può più decidere nulla per conto M5S'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – "Al di là del nostro giudizio, dobbiamo tutti ringraziare Vito Crimi per il lavoro svolto ma, da oggi, non può più decidere nulla in nome e per conto del M5S". Lo scrive su Facebook la senatrice Barbara Lezzi.

"Il M5S ha deciso di cambiare la propria governance – esordisce – Da oggi non sarà più guidato da un capo politico e neanche da un reggente. Ora è necessaria e urgente la convocazione degli iscritti per l'elezione del nuovo comitato direttivo in quanto il M5S non può restare privo delle figure autorizzate ad assumere decisioni sulle linee politiche. È indispensabile che venga individuato un organo di riferimento per il Presidente del Consiglio e per tutte le altre forze politiche che volessero interloquire con il M5S.

È fondamentale, inoltre, che si dia immediato seguito alle richieste che giungono dai territori per l'apertura delle procedure per la certificazione delle liste per le prossime amministrative. Comitato di garanzia e Collegio dei probiviri possono solo agire per l'ordinaria amministrazione".

"Nei prossimi giorni dovranno essere aperte le candidature per il nuovo comitato direttivo e spero che siano rappresentative di tutto il sentire del M5S", l'auspicio dell'ex ministra.