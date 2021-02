Sanremo 2021, test positivo al Covid per Conficconi (Extraliscio)

(Adnkronos) – Mancano poco meno di due settimane al festival ma Sanremo registra il primo positivo nel cast. All'arrivo al Teatro Ariston, uno dei membri della band degli Extraliscio, Moreno Conficconi, detto il Biondo, è risultato positivo al tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare in teatro per le prove, come da protocollo sanitario anti-Covid.

La notizia, anticipata dal sito del Secono XIX, è stata confermata all'Adnkronos da ambienti del festival. Per la band, che è in gara al festival, è scattato l'isolamento in attesa che il componente risultato positivo venga sottoposto al tampone molecolare.

Se venisse confermata la positività, la band potrebbe comunque sperare di partecipare al festival se, dopo dieci giorni di quarantena, il tampone risultasse negativizzato.