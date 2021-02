Covid: in distretto Ats Montagna vaccinati 469 over 80

Milano, 18 feb. (Adnkronos) – E' di 469 persone il bilancio della prima giornata di vaccinazione per gli ultra ottantenni dell’Ats della Montagna, che comprende il distretto della Valtellina e Alto Lario e quello della Valcamonica, in Lombardia, e quindi la provincia di Sondrio, Brescia e in parte Como.

A inaugurare la fase della campagna anti Covid dedicata agli anziani è stata a Sondrio una signora di 104 anni. Hanno seguito il suo esempio due ultra centenari rispettivamente di Chiavenna e di Esine in Valcamonica. Oltre ai punti di Sondrio, Chiavenna, Morbegno ed Esine, da domani sarà attivo anche il punto vaccinale a Sondalo presso il sesto padiglione del Morelli.