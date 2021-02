Governo: Meloni, 'Draghi faccia tutto per salvare Italia, la giudicheremo su questo'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Non avrà il nostro voto di fiducia, ma avrà il nostro stimolo e il nostro supporto per ogni decisione che reputeremo giusta, perchè noi siamo prima di tutto dei patrioti. Presidente Draghi, disse in un celebre discorso che avrebbe salvato l'eurozona 'whatever it takes', e aggiunse 'credetemi sarà abbastanza'.

Oggi quello che noi ci aspettiamo da lei è che dica con la stessa determinazione che farà tutto quello che serve per difendere l'Italia: le sue aziende, il suo lavoro, i suoi confini, la sua identità. Noi la giudicheremo su questo, solo su questo, senza pregiudizi e senza sconti". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nella dichiarazione di voto alla Camera.

"Anche noi, presidente Draghi -ha aggiunto la leader di Fdi- nell'ambito del nostro mandato, faremo tutto quello che serve per salvare questa nazione e la sua democrazia e non so dirle se sarà abbastanza, ma sarà certamente tutto quello che potevamo fare".