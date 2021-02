Usa: Biden, 'America è tornata, Russia vuole indebolirci'

Monaco, 19 feb. (Adnkronos) – "L'America è tornata, l'Alleanza atlantica è tornata", ha affermato il Presidente americano Joe Biden nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, denunciando la sfida posta dalla Russia che, ha detto, "vuole indebolire l'unità transatlantica". "La sfida posta da Mosca è diversa da quella posta dalla Cina, ma non è per questo meno reale.

E' di importanza cruciale riconoscerlo per proteggere la nostra sicurezza collettiva", ha precisato il Presidente americano, citando lo sforzo del Cremlino "per indebolire il progetto europeo e l'unità transatlantica". Perché "per Mosca è più facile prevaricare i Paesi singoli che negoziare con la comunità transatlantica".