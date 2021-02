Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Sono 45 i migranti tratti in salvo nella notte a 15 miglia di Lampedusa durante il trasbordo da un barchino con i profughi a bordo e le motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. Come spiega la Guardia costiera all'Adnkronos sono state tratte in salvo 38 persone dalla motovedetta CP324, e non 40 come si era pensato in un primo momento, e altre sette persone dalla motovedetta V1102 delle Fiamme gialle.

Sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.