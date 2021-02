Bill Gates a Che tempo che fa: "Governi impreparati contro covid"

(Adnkronos) – "La pandemia è come il clima, i nostri governi non ci hanno preparati, non hanno guardato avanti e non hanno fatto sì che la pandemia potesse essere evento di importanza secondaria". Bill Gates, ospite di Che tempo che fa, risponde così a Fabio Fazio.

Gli effetti del cambiamento climatico, dice l'imprenditore, "peggiorano sempre più con il passare del tempo Quelli peggiori si avranno tra qualche decennio, chi soffre di più sono i paesi poveri: gli agricoltori sono ad un livello di sussistenza, se perdono un raccolto hanno problemi di stabilità e cominciano a migrare in numeri superiori rispetto a quanto è avvenuto in passato. Per il clima non serve una sola soluzione, come può essere il vaccino con la pandemia", dice Gates.