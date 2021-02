Fdi: Meloni, 'Professore? Io non vendicativa, credo stavolta lezione presa lui'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "Io non sono una persona vendicativa. Ognuno si assume le sue responsabilità e quando ho parlato con l'università di Siena, ho detto che me la vicenda si chiude qui". Lo had etto il presidente Fdi, Giorgia Meloni, alla trasmissione di Barbara D'Urso su Canale 5.

"Io non chiedo nessun provvedimento disciplinare per questo professore anche perchè stavolta la lezione l'ha dovuta imparare lui e mi basta. Credo sia lui a dover dire qualcosa in più, il problema è suo e non mio".