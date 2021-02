Tpl: Lombardia stanzia 55,9 mln per acquistare 286 autobus 'green'

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Uno stanziamento di oltre 55,9 milioni per cofinanziare l'acquisto di 286 nuovi autobus a basso impatto ambientale da destinare al trasporto pubblico locale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale della Lombardia su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l'assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo.

"Si tratta – spiega Terzi – di fondi ministeriali per il rinnovo del parco autobus ottenuti in seguito a un accordo dello scorso dicembre tra Ministero dell’Ambiente e Regione Lombardia finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria, tema questo cruciale per il nostro territorio e su cui ho lavorato anche in passato. I nuovi bus contribuiranno non solo a diminuire le emissioni ma a migliorare la qualità del servizio aumentando i parametri di efficienza della flotta”.