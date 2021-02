Covid: Maraio (Psi), 'necessario che Regioni procedano in modo univoco'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Sul piano vaccini le regioni stanno procedendo in ordine sparso: ci sono 21 velocità di somministrazione, una per ogni regione, che nei fatti stanno rallentando la corsa alla vaccinazione delle categorie pùi fragili del paese”. Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo Maraio.

"È necessario che sia garantita una equa distribuzione di vaccini fra le Regioni ma soprattutto è urgente fare in modo che queste procedano in maniera univoca e veloce -ha aggiunto-. Questa è la dimostrazione che la competenza regionale di alcuni settori strategici, come la sanità, deve tornare ad essere centralizzata, altrimenti ci ritroveremo regioni in vetta ed altre fanalino di coda del paese nei servizi come nello sviluppo economico. In questa fase di emergenza il governo ponga delle regole che stabiliscano una volta per tutte gli stessi trattamenti”.