Covid Marche, oggi 616 contagi: bollettino 24 febbraio

(Adnkronos) – Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 24 febbraio. Sale così a 65.053 il numero dei contagiati dall'inizio della pandemia, 2.209 i morti mentre sono 639 le persone ricoverate (555 in reparti Covid, 84 in terapia intensiva).

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.953 tamponi. I nuovi positivi sono 266 in provincia di Ancona, 116 in provincia di Pesaro-Urbino, 26 in provincia di Fermo, 90 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione. Il rapporto positivi/testati è pari al 9%.