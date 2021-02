Covid: Zaffini (Fdi), 'da Speranza nessuna risposta concreta su piano vaccinale'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Il ministro Speranza non ha fornito le risposte che l'Italia attende, quanti tamponi verranno fatti da qui alla fine della pandemia, quando arriveranno i vaccini, quanto tempo ci vorrà per vaccinare il 70/80 per cento della popolazione.

Domande a cui il ministro della Salute non ha risposto". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Franco Zaffini, nel suo intervento in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro Speranza.

"Speranza intende mantenere Arcuri a dirigere la struttura commissariale? – si chiede Zaffini – . Perché dopo un anno gli italiani non ne possono più di questa situazione. Gli italiani rispettano i loro doveri, auspicano che Speranza rispetti i suoi. Siamo terzi nel mondo per tasso di letalità nel nostro territorio, siamo ultimi in Europa per il Pil, non si hanno risposte sulla tempistica sul piano vaccinale da parte del governo, un elemento non secondario per la ripresa delle attività".

"Siamo stufi – conclude Zaffini – del parlare aulico di Speranza, non vi è discontinuità nella sua azione politica e per questo Fratelli d'Italia vota no alla sua comunicazione".