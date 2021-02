Ferlinghetti: pellegrinaggio fan a S.Francisco fan alla City Lights, memoriale di fiori**

Los Angeles, 24 feb. – (Adnkronos) – San Francisco onora il suo eroe letterario con l'omaggio di tanti cittadini: un memoriale di fiori si è accumulato spontaneamente fuori dalla porta di City Lights Books per commemorare la morte, avvenuta lunedì scorso all'età di 101 anni, del suo fondatore Lawrence Ferlinghetti, il libraio-editore, poeta e scrittore ultima icona della Beat Generation.

Dopo che il figlio Lorenzo (così chiamato in onore delle radici italiane della sua famiglia, il padre Carlo era originario di Chiari in provincia di Brescia) ha diffuso la notizia della scomparsa, un tam tam sui social ha dato vita ad una veglia in onore di Ferlinghetti nell'adiacente Jack Kerouac Alley, una strada laterale che separa la libreria – attrazione turistica e punto di riferimento ufficiale della città californiana per decenni – dal Vesuvio Cafe, il celebre ritrovo Beat.

Con vino rosso in abbondanza, una vecchia macchina da scrivere sul marciapiede e tanti libri di poesia, una folla di oltre 100 persone si è riunita per onorare Ferlinghetti: poeti e scrittori da lui pubblicati con la sua casa editrice, amici personali e persone che semplicemente apprezzavano la sua carismatica opera letteraria o amavano ritrovarsi nel suo leggendario bookshop. Recitando i suoi versi, un giovanissimo poeta di nome Scott Lord ha detto alla folla riunita tra gli applausi "Essere un poeta a 16 anni significa averne solo 16; essere un poeta a 101 anni significa essere Lawrence Ferlinghetti".