Governo: Pd stavolta premia donne, ma 'perde' Interno e Editoria** (2)

(Adnkronos) – C'è anche un altro dem che ha dovuto fare un passo indietro, Antonio Misiani, dato in pole per la riconferma al Mef. Ma l'ex-viceministro ha fatto posto a una delle due new entry nella delegazione dem: la nuova sottosegretaria al Mef in quota Pd à Alessandra Sartore, assessore al Bilancio con Nicola ZIngaretti in regione Lazio.

L'altro ingresso a sorpresa è Assunta Messina, sottosegretaria all'Innovazione. Senatrice, pugliese, è considerata in area Emiliano. Mentre non ce l'ha fatta Marianna Madia, il cui nome girava insistentemente per il Mef nei giorni scorsi. Non trova posto neanche Sandra Zampa, data fino all'ultimo, come possibile riconferma alla Salute. Così come Morani al Mise, appunto, a favore di Ascani e Francesca Puglisi al Lavoro che però ora è guidato dal vicesegretario Pd, Andrea Orlando.

Per quanto riguarda le anime dem, l'unica componente a non essere rappresentata nel governo è quella della minoranza dei Giovani Turchi. Per il resto tutte la aree ci sono con le riconferme di Marina Sereni (Area dem di Dario Franceschini) come viceministra agli Esteri, Simona Malpezzi (Base Riformista, area Lotti-Guerini) ai Rapporti con il Parlamento. Mentre Anna Ascani (Energia democratica) si sposta dall'Istruzione al Mise prendendo il posto di Alessia Morani.

Unico uomo nominato oggi è Enzo Amendola che torna agli Affari europei. Mentre sono costretti al passo indietro diversi uomini della squadra del Conte 2 da Andrea Giorgis alla Giustizia, a Roberto Morassut alla Infrastutture e Roberto Manzella al Mef.