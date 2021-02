Rep. Congo: Fassino, 'Africa priorità, onoriamo così Attanasio e Iacovacci'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Occorre "rendere consapevole la società italiana che l'Africa non è un continente lontano, che l'Africa non è un continente che si caratterizza soltanto per criticità, che l'Africa non è un continente da cui volgere lo sguardo perché denso di problemi, ma che invece l'Africa è un continente che può offrire occasioni, opportunità, potenzialità; ma dipende da noi e dalla nostra capacità e determinazione coglierle, valorizzarle e offrire, a chi le vive, delle condizioni diverse da quelle che conosce oggi".

Lo ha affermato Piero Fassino, esponente Pd e presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l'informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull'attentato nella Repubblica democratica del Congo.

"Questa -ha aggiunto- deve essere una priorità della nostra agenda, dell'agenda della politica estera -e lo è-, ma non soltanto della politica estera, una priorità di azione della società italiana, che quando pensa agli investimenti, che quando pensa agli scambi commerciali, che quando pensa allo sviluppo della cooperazione, che quando pensa alla promozione delle relazioni culturali, assume l'Africa come una priorità e un continente verso il quale rivolgere risorse e iniziative.

È questo -io credo- il modo migliore -ha concluso Fassino- per onorare in modo non formale Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci".