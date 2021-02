Scuola: Azzolina, 'non ho mai detto che rischio zero esistesse'

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Non ero aperturista. Fino a maggio 2020 ho tenuto le scuole chiuse. Poi la scuola si è preparata. Non ho mai detto che il rischio zero esistesse Abbiamo sempre detto il rischio zero non esiste". Lo ha detto la ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che, intervenendo ad Un giorno da pecora, ha aggiunto: "Tutto quello che poteva garantire la scuola in sicurezza è stato fatto.

La ministra Azzolina ha detto in quel momento 'devono restare aperte'. Era mio dovere garantire ai miei studenti" la presenza "seppur con i limiti che avevo perché le regioni avevano molto più potere di me".

Per consentire il rientro "a me a giugno il Cts mi ha parlato di distanza di un metro tra gli studenti. Ci hanno detto banchi singoli possono dare una mano. Dunque abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici", ha ricordato la ex ministra parlando di "campagna squallida" fatta sulla scuola sottolineando in particolare sui banchi a rotelle che sono adottati "nelle scuole innovative italiane, anche in quelle gesuite molto elogiate", come quella frequentata in passato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.