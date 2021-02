Governo: Gentiloni, 'esperimento italiano inedito, va curato'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – "La faziosità e l'impossibilità del compromesso a cui ci spingono la cattiva politica e alcuni potenti algoritmi devono essere sconfitti. E per questo l'esperimento in corso come quello dell'attuale governo italiano vanno curati con grande attenzione perché sono esperimenti certamente inediti, ricchi di contraddizioni ma molto importanti".

Ad affermarlo è il Commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni nel corso della sua Lectio Magistralis in occasione dell'inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 del Master di Giornalismo e comunicazione multimediale e del centro di ricerca Luiss Data Lab.