Covid: bozza Dpcm, fiere e discoteche chiuse anche in zona bianca

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – In zona bianca "restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso".

E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm inviata dal governo alle Regioni.