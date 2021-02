Covid: Conte, 'mi ha fatto scoprire orgoglio di grande comunità nazionale'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – "Stiamo vivendo tutti un’esperienza sconvolgente. Ciascuno di noi avverte il bisogno di operare un’'attribuzione di senso' a quel che sta accadendo. Molti di voi avranno da offrire una risposta. E questa risposta è importante perché è la propria, personale risposta.

Altri stentano a trovare una risposta. Continueranno a cercarla. Da parte mia, posso dire che ho scoperto l’orgoglio di appartenere a una grande comunità nazionale. Una 'comunità di individui' che sa riconoscersi in un comune destino, come direbbe Norbert Elias". Così l'ex premier Giuseppe Conte, durante la lectio magistralis della scuola di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Firenze, dove oggi è tornato per la sua prima lezione dopo l'addio a Palazzo Chigi.