Milano: emergenza casa, intesa Comune-Aler su quartiere San Siro

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – E' il quartiere San Siro il protagonista del patto tra Comune di Milano e Aler per aumentare la capacità di risposta pubblica all’emergenza abitativa. Il Protocollo d’intesa approvato dalla giunta prevede che l’intero stabile di via Newton 15, insieme a venti unità immobiliari appartenenti a complessi popolari tutti di proprietà Aler e sempre nel quartiere San Siro, vengano concessi con un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di 25 anni all’amministrazione comunale.

Il Comune provvederà alla loro ristrutturazione e riqualificazione per poi destinarli all’emergenza casa, in modo da potenziare le possibilità di accoglienza e di sostegno a fronte delle difficoltà dei nuclei familiari più fragili. Il servizio sarà coordinato attraverso un ente gestore, da individuare con una gara pubblica.

Oggi l’edificio di via Newton è riservato a uffici, da trasferire in un immobile dello stesso quartiere. Per l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, si va avanti "con la presentazione di progetti per portare nei quartieri popolari risorse che ci permettano di proseguire con la riqualificazione degli alloggi, di rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico per ridurre l’inquinamento e abbattere le spese, di aggiungere servizi e potenziare le possibilità di risposta per gli abitanti".

I lavori di ristrutturazione rientreranno nella proposta che il Comune sta ultimando per presentarla al Mit e aderire al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare in scadenza il prossimo 16 marzo. Se approvati dalla commissione del Ministero, gli interventi saranno finanziati con le risorse statali messe a disposizione dal bando. Tra le proposte ammissibili, sono citati proprio interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, compresa la realizzazione di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee.