Sport e Salute: boom di presenze al Foro Italico nella palestra a cielo aperto (2)

(Adnkronos) – “Ringrazio la cittadinanza per la risposta a questa iniziativa e i comuni per la fiducia che ci hanno dimostrato con le loro domande – è il commento del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli -. Sono particolarmente felice che l’impianto del Foro Italico venga utilizzato dalle associazioni e dalle società sportive per i propri tesserati.

Abbiamo coperto un vuoto provocato dalla pandemia, che tutti noi vogliamo venga presto riempito di nuovo dallo sport nelle palestre, nelle piscine, nei circoli”.

Alla Grand Stand Arena Sport e Salute SpA ha attrezzato un vero e proprio circuito con varie postazioni, utilizzabili dagli sportivi più esperti ai bambini, dalle persone con difficoltà motorie ai principianti. E’ il modello base del progetto Sport nei parchi. L’area, dotata di attrezzature innovative con scheda video e tutorial, è di 800 metri quadri, può ospitare fino ad 80 persone, delle quali 30 possono utilizzare contemporaneamente gli attrezzi, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

La struttura è aperta, sette giorni su sette, dalle ore 8 alle 21. L’accesso è gratuito e aperto a tutti.