Ue: Draghi a vertice, impegno per rilancio partnership con vicinato meridionale

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Il premier Mario Draghi, intervenendo al Consiglio Ue, ha salutato con favore l’impegno dell’Ue a rilanciare una partnership ambiziosa con gli altri Paesi del Vicinato Meridionale. "È arrivato il momento di mettere in pratica questo impegno, attraverso il dialogo politico e il sostegno economico", ha detto il presidente del Consiglio, enfatizzando in particolare temi d’interesse comune come l’ambiente, il clima, l’energia, il turismo e il commercio.