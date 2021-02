Covid: Serracchiani, 'assembramenti impressionanti'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Non nascondo preoccupazione, quegli assembramenti sono impressionanti. Dovremmo mandare un messaggio unico: non siamo fuori dalla pandemia, non succede solo agli anziani ma anche ai giovani e ai giovanissimi. Sbagliamo se facciamo pensare alle pensare che si può fare.

Stiamo rischiando la vita di tante persone e non è giusto". Quelle persone, "dovrebbero pensarci bene". Lo ha detto oggi la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, intervenendo a SkyTg24.