Sanremo: dai fiori di Nilla Pizzi al 'rumore' di Diodato, ecco tutti i vincitori del festival**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Il rumore della vittoria. E' quello che ha fatto Diodato nel 2021, sbaragliando gli altri concorrenti in gara al festival di Sanremo e conquistando lo scettro della 70ma edizione del festival con la sua emozionante 'Fai Rumore', che ha incantato pubblico e critica e ha firmato la consacrazione di un anno di grazia per l'artista pugliese.

Ma Diodato è solo l'ultimo di una lista di trionfatori che, dal 1955, si avvicendano sul palco dell'Ariston. Nel 2019 sono i 'Soldi' di Mahmood a vincere, mentre il duo Ermal Meta – Fabrizio Moro vince nel 2018 con 'Non mi avete fatto niente'. La scimmia di 'Occidentali's Karma cattura la platea e vince con Francesco Gabbani nel 2017, e nel 2016 a vincere è 'Un giorno mi dirai' degli Stadio

A ritroso, vediamo gli altri trionfatori del festival della città dei fiori: 2015 'Grande amore', Il Volo; 2014 'Controvento', Arisa; 2013 'L’Essenziale' di Marco Mengoni; 2012 'Non e’ l’inferno', Emma; 2011 'Chiamami ancora amore', Roberto Vecchioni; 2010 'Per tutte le volte che…', Valerio Scanu; 2009 'La forza mia', Marco Carta; 2008 'Colpo di fulmine', Giò Di Tonno & Lola Ponce; 2007 'Ti regalero’ una rosa' Simone Cristicchi; 2006 'Vorrei avere il becco', Povia; 2005 'Angelo' di Francesco Renga; 2004 'L’uomo volante', Marco Masini; 2003 'Per dire di no', Alexia; 2002 'Messaggio d’amore', Matia Bazar; 2001 Luce (tramonti a nord est) Elisa.

Gli anni 2000 cominciano con 'Sentimento della' Piccola Orchestra Avion Travel; 1999 Senza pieta', Anna Oxa; 1998 'Senza te o con te', Annalisa Minetti; 1997 'Fiumi di parole', Jalisse; 1996 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', Ron; 1995 'Come saprei', Giorgia; 1994 'Passera’', Aleandro Baldi; 1993 'Mistero', Enrico Ruggeri; 1992 'Portami a ballare', Luca Barbarossa; 1991 'Se stiamo insieme', Riccardo Cocciante; 1990 'Uomini soli', Pooh; 1989 'Ti lascero’', Anna Oxa – Fausto Leali; 1988 Perdere l’amore, Massimo Ranieri; 1987 'Si puo’ dare di piu’', Morandi – Ruggeri – Tozzi; 1986 'Adesso tu', Eros Ramazzotti; 1985 'Se mi innamoro', Ricchi e Poveri; 1984 CI SARA’, Al Bano e Romina Power; 1983 'Sara’ quel che sara’, Tiziana Rivale; 1982 'Storie di tutti i giorni', Riccardo Fogli; 1981 'Per elisa', Alice.